22/04/2026
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MEC Livros: biblioteca digital já tem mais de meio milhão de usuários

Por Agência Brasil 22/04/2026 às 18:06
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MEC Livros: biblioteca digital já tem mais de meio milhão de usuários

Mais de 566 mil pessoas já se cadastraram na plataforma literária disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC), o MEC Livros. Cerca de 263 mil obras já foram alugadas desde o lançamento, no dia 6 de abril. . 

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O aplicativo disponibiliza mais de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta Gov.br. 

Notícias relacionadas:MEC Livros soma 122 mil empréstimos gratuitos em apenas uma semana.MEC disponibiliza aplicativo gratuito com oito mil livros.Número de consumidores de livros aumenta e chega a 18% da população.“A iniciativa contribui para preservar o patrimônio literário, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à literatura, incentiva o hábito de leitura, promove a integração de novas tecnologias na educação e apoia as práticas pedagógicas”, diz o MEC. 

Os cinco livros mais lidos na plataforma são, nesta ordem: 

Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski; 
A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli; 
Sem Despedidas, de Han Kang; 
A Vegetariana, da mesma autora e 
Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.

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Como acessar 

Para ler os livros disponíveis, basta acessar o site ou o aplicativo do MEC Livros e fazer o login com a conta do Gov.br.

O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.

Na primeira página, já aparece uma lista de livros disponíveis, organizados por categorias como “Em Alta”, “Best-Sellers”, “Autores Clássicos Brasileiros”, entre outras. 

Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestado, há a opção de ler o resumo sobre a obra no botão “Mais informações”. Após clicar nesse botão, abrirá uma nova página que contém o botão “Emprestar e Ler”, basta selecioná-lo e o livro estará à disposição para leitura. 

Os livros devem ser devolvidos em 14 dias, quando o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título. 

Segundo o MEC, estão sendo implementadas melhorias para permitir a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil

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