MEC Livros: biblioteca digital já tem mais de meio milhão de usuários

Mais de 566 mil pessoas já se cadastraram na plataforma literária disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC), o MEC Livros. Cerca de 263 mil obras já foram alugadas desde o lançamento, no dia 6 de abril. .

O aplicativo disponibiliza mais de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta Gov.br.

Notícias relacionadas:MEC Livros soma 122 mil empréstimos gratuitos em apenas uma semana.MEC disponibiliza aplicativo gratuito com oito mil livros.Número de consumidores de livros aumenta e chega a 18% da população.“A iniciativa contribui para preservar o patrimônio literário, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à literatura, incentiva o hábito de leitura, promove a integração de novas tecnologias na educação e apoia as práticas pedagógicas”, diz o MEC.

Os cinco livros mais lidos na plataforma são, nesta ordem:

Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski;

A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli;

Sem Despedidas, de Han Kang;

A Vegetariana, da mesma autora e

Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Como acessar

Para ler os livros disponíveis, basta acessar o site ou o aplicativo do MEC Livros e fazer o login com a conta do Gov.br.

O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.

Na primeira página, já aparece uma lista de livros disponíveis, organizados por categorias como “Em Alta”, “Best-Sellers”, “Autores Clássicos Brasileiros”, entre outras.

Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestado, há a opção de ler o resumo sobre a obra no botão “Mais informações”. Após clicar nesse botão, abrirá uma nova página que contém o botão “Emprestar e Ler”, basta selecioná-lo e o livro estará à disposição para leitura.

Os livros devem ser devolvidos em 14 dias, quando o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título.

Segundo o MEC, estão sendo implementadas melhorias para permitir a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil