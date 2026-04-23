Mecânico é preso por atropelar e matar adolescente

Mecânico foi preso em Santos após matar adolescente na faixa de pedestres.

O que deveria ser uma travessia segura terminou em morte na noite desta quarta-feira (22/04), em Santos, no litoral de São Paulo. Um adolescente de 15 anos perdeu a vida após ser atingido por um veículo conduzido pelo mecânico André Luis Alves Carvalheiro, de 30 anos, que ignorou a sinalização e a parada de outros condutores na Avenida Affonso Penna.

O Momento do Crime

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima atravessava a rua acompanhada de dois amigos. O cenário indicava segurança total:

Respeito Inicial: Dois carros já haviam parado na via para permitir a passagem do trio na faixa de pedestres.

A Imprudência: André Luis, ao volante de seu carro, não aceitou a espera. Ele acelerou, realizou a ultrapassagem sobre os veículos parados e atingiu violentamente o adolescente.

O Socorro: O jovem foi levado ao pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado por volta das 21h.

Com informações do Metrópoles.

A Prisão e a Investigação

A Polícia Civil agiu rapidamente e prendeu o mecânico em flagrante. Alguns pontos cruciais da investigação na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos:

Dolo Eventual: A autoridade policial entendeu que o motorista assumiu o risco de causar a morte ao acelerar deliberadamente contra pedestres que utilizavam a faixa. Teste do Bafômetro: O exame realizado no local deu negativo para o consumo de álcool. Tipificação: O caso foi registrado como homicídio na condução de veículo automotor.

Alerta às Autoridades

O acidente reacende o debate sobre a segurança de pedestres em grandes avenidas de Santos. Testemunhas e moradores relatam que a velocidade excessiva é comum no trecho da Affonso Penna, exigindo fiscalização mais rigorosa. O motorista permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia ainda hoje (23/04).