Med Aprova Ufac está com com inscrições abertas; aproveite

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As inscrições para o processo seletivo do curso pré-vestibular Med Aprova, um cursinho popular comunitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) de preparação para entrada no curso de Medicina, foram abertas na última quarta-feira (1), com 70 vagas disponíveis.

O processo seletivo para a turma de 2026 será dividido em duas etapas: a primeira consiste em uma prova objetiva, marcada para o dia 19 de abril, e a segunda será composta por entrevistas.

A primeira fase será realizada no bloco de Medicina da Ufac. A abertura dos portões está prevista para as 8h, com fechamento às 9h. A prova terá início às 9h e será finalizada às 12h.

A segunda fase consiste na realização de entrevistas, com previsão para o dia 21 de abril. Após a conclusão das duas etapas, o resultado final será divulgado no dia 22 de abril.

As inscrições devem ser feitas por meio de um evento na plataforma Event3, com link disponível na rede social oficial do projeto, no Instagram @medaprovaufac. Será cobrada uma taxa de apoio no valor de R$ 20, a ser paga no ato da inscrição.