07/04/2026
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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 20 milhões

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📸 Foto: Reprodução / Agencia Brasil
⏱️ 1 min leitura

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.993 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 20 milhões para o próximo sorteio.

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Os números sorteados são: 03 – 15 – 31 – 42 – 43 – 51

31 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 46.749,60 cada
2.014 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.186,12 cada

 

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil

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