Mega-Sena sorteia R$ 10 milhões neste sábado e apostas seguem até a noite

Quem ainda sonha em mudar de vida tem até a noite deste sábado (4) para tentar a sorte. A Mega-Sena sorteia um prêmio acumulado de R$ 10 milhões no concurso 2.992, com apostas abertas até as 20h (horário de Brasília). As informações são da Agência Brasil.
O sorteio acontece a partir das 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa, incluindo YouTube e Facebook.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas da Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet, no portal oficial das loterias.
O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6.
