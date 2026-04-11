Memphis Depay faz publicação enigmática sobre seu futuro no Corinthians

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O atacante Memphis Depay chamou atenção nas redes sociais ao publicar um conteúdo enigmático em seu perfil no Instagram. O jogador do Corinthians compartilhou um meme que ilustra um impasse profissional, levantando questionamentos sobre seu momento atual no clube.

A imagem mostra um personagem pendurado em uma árvore, diante de três escolhas arriscadas: permanecer no emprego atual, representado por uma cobra próxima; sair sem planejamento, simbolizado por um leão no chão; ou buscar uma nova oportunidade, com crocodilos na água. A metáfora retrata um cenário em que todas as decisões envolvem riscos, sugerindo uma sensação de estar “preso” entre caminhos difíceis.

Reprodução/Redes sociais

A publicação acontece em meio a um contexto delicado na relação entre jogador e clube. O vínculo de Memphis com o Corinthians se aproxima do fim, com término previsto para o meio do ano, e as conversas por renovação não avançaram até o momento. Além disso, o atacante se recupera de uma lesão muscular e ainda não tem prazo definido para retorno aos gramados.

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Fora de campo, a situação também envolve questões financeiras. O contrato do jogador é considerado alto para os padrões atuais do clube, e há pendências relacionadas a valores previstos em acordo. Ao mesmo tempo, o calendário apertado antes da pausa para competições internacionais reduz a margem para que o atleta retome ritmo e se mantenha em evidência.

Outro fator relevante é a busca de Memphis por uma vaga na seleção da Holanda. A falta de minutos em campo pode pesar na disputa por convocação, e Ronald Koeman deixou claro que o camisa 10 “precisa estar em forma física top” para ir ao Mundial, o que aumenta ainda mais a incerteza sobre os próximos passos do atacante.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo