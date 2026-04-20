Menina morre após cabelo ficar preso em ralo de piscina

Vítima de 12 anos ficou submersa após cabelo prender no sistema de sucção e morreu após dias internada

Uma menina de 12 anos morreu após um acidente em uma piscina residencial no interior de São Paulo. O caso ocorreu na cidade de Mirassol, quando a vítima teve o cabelo preso no sistema de sucção do ralo enquanto brincava na água.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a criança estava na piscina da casa de uma amiga quando o acidente aconteceu. Durante a brincadeira, o cabelo da menina foi sugado pelo ralo, fazendo com que ela ficasse submersa por alguns minutos até ser retirada da água.

Testemunhas relataram que a vítima permaneceu cerca de cinco minutos submersa antes de ser socorrida. O resgate foi realizado por pessoas que estavam no local, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento.

A menina foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol. Devido à gravidade do quadro, ela foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto, onde permaneceu internada.

Durante o período de internação, a vítima apresentou complicações de saúde decorrentes do tempo em que ficou sem oxigenação adequada. Segundo o registro policial, ela desenvolveu disfunção múltipla de órgãos e pneumonia bacteriana.

Após dias internada, a menina não resistiu às complicações e morreu. O caso gerou comoção na cidade e mobilizou familiares, amigos e integrantes da comunidade onde a família vive.

Nas redes sociais, pessoas próximas lamentaram a morte da criança e prestaram homenagens. A família é ligada a uma comunidade religiosa da região, o que ampliou a repercussão do caso entre moradores.

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O episódio também chama atenção para os riscos envolvendo sistemas de sucção em piscinas, especialmente em ambientes residenciais. Especialistas alertam que esse tipo de equipamento pode representar perigo quando não possui dispositivos de segurança adequados.

Entre as recomendações estão a instalação de tampas protetoras certificadas, manutenção regular dos sistemas e supervisão constante de crianças durante o uso da piscina.

O caso deverá ser analisado pelas autoridades para apurar as circunstâncias do acidente. Enquanto isso, a tragédia reforça a importância de medidas preventivas para evitar situações semelhantes.

Com informações Metrópoles