14/04/2026
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Menino que vendia jujubas para pagar aniversário tem casa alagada em Rio Branco

A casa de Carlos André foi uma das atingidas pelos alagamentos provocados pela chuva desta manhã

Por Juan Vinícius, ContilNet 14/04/2026
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Menino que vendia jujubas para pagar aniversário tem casa alagada em Rio Branco
O temporal resultou em um episódio comovente envolvendo o pequeno Carlos André | Foto: Reprodução

As fortes chuvas que atingiram a capital acreana nesta terça-feira (14), causaram diversos transtornos em diferentes pontos do estado.

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O temporal resultou em um episódio comovente envolvendo o pequeno Carlos André. O garotinho trabalhava vendendo jujubas com o objetivo de arrecadar dinheiro para realizar sua própria festa de aniversário que seria realizada hoje.

De acordo com registros compartilhados nos stories da influenciadora Rogéria Rocha, um grupo de pessoas estava mobilizado para realizar uma festa surpresa para o menino. No entanto, os planos precisaram ser interrompidos momentaneamente, pois a residência de Carlos André foi uma das atingidas pelos alagamentos provocados pela chuva desta manhã.

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