Menino vende doces para ajudar a mãe e sonha em ganhar bicicleta

Um menino identificado como Carlos André chamou atenção nas redes sociais após ser abordado enquanto vendia doces nas ruas para ajudar a mãe, que enfrenta dificuldades financeiras.

Durante a conversa, ele contou que comercializa jujubas por R$ 2 a unidade e que usa o dinheiro para contribuir com despesas da casa, como aluguel e compra de roupas.

“Estou vendendo para ajudar minha mãe, que está passando por uma situação difícil”, disse.

O que mais emocionou quem assistiu ao vídeo foi o relato do garoto sobre seu maior desejo. Ao ser questionado, ele revelou que sonha em ganhar uma bicicleta de presente.

Sensibilizado com a situação, o cliente decidiu comprar toda a mercadoria do menino, que somava cerca de R$ 60, como forma de ajudá-lo.

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Além disso, a história ganhou ainda mais repercussão após a sugestão de divulgar um Pix para que outras pessoas também possam contribuir com o garoto, especialmente com a proximidade do aniversário dele, comemorado no dia 14.

O vídeo foi publicado no perfil da criadora de conteúdo Rogéria Rocha, nas redes sociais, onde também foi disponibilizada a chave Pix para quem quiser ajudar o menino.

Para quem deseja contribuir, a chave Pix disponibilizada é: 68981041776, em nome de Maria Fláviana Silva dos Santos, mãe do garoto.

Segundo a publicação, Carlos André é o mais velho de sete irmãos e ajuda a família como pode. A mobilização também pede doações de alimentos, roupas e outros itens, além do apoio por meio de compartilhamentos e orações.

A cena repercutiu nas redes sociais e gerou uma onda de solidariedade, com internautas se mobilizando para ajudar Carlos André a realizar o sonho da bicicleta e apoiar a família.