A iniciativa oferecerá vacinação antirrábica para cães e gatos, reforçando a prevenção contra a raiva

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Neste sábado, o Mercale realiza uma importante ação voltada à saúde animal em parceria com o Centro de Zoonoses. A iniciativa oferecerá vacinação antirrábica para cães e gatos, reforçando a prevenção contra a raiva, uma doença grave que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos.

A ação acontece das 10h às 15h, na unidade localizada na região da Antônio da Rocha Viana, e é aberta ao público. A expectativa é atender tutores que buscam manter a carteira de vacinação de seus pets atualizada de forma prática e gratuita.

De acordo com os organizadores, a campanha surge como resposta à demanda da população por mais ações acessíveis de cuidado com os animais domésticos. A vacinação antirrábica é considerada essencial para garantir a saúde e segurança dos pets, além de contribuir para o controle da doença na comunidade.

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A orientação é que os tutores levem seus animais com segurança, cães com coleira e guia, e gatos preferencialmente em caixas de transporte, para facilitar o atendimento e evitar imprevistos.

A iniciativa reforça a importância da prevenção e do cuidado responsável, oferecendo uma oportunidade para que a população proteja seus animais de estimação de forma simples e eficaz.