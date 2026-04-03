05/04/2026
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Mistério no interior do Acre: mulher é encontrada morta dentro de casa

Familiares relataram que ela havia ido dormir normalmente, mas não acordou na manhã seguinte

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📸 Foto Destaque: Reprodução
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🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

Uma mulher identificada como Luciana Silva, conhecida em Manoel Urbano, foi encontrada morta dentro de casa no município de Bujari, na última quinta-feira, 2.

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Segundo informações repassadas por familiares, ela havia se mudado recentemente para a cidade. Na noite anterior, Luciana teria ido dormir normalmente, mas não acordou na manhã seguinte.

Ao notarem a situação, parentes verificaram que a mulher já estava sem vida.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. As autoridades foram acionadas e o caso deve ser investigado para identificar a causa do óbito.

A morte gerou comoção entre amigos e familiares, tanto em Manoel Urbano quanto em Bujari, que aguardam mais informações sobre o caso.

Com informações do Yaco News.

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