Informações repassadas por moradores indicam que o desaparecido foi levado pela força do rio e sumiu logo depois

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Moradores do município de Jordão vivem momentos de apreensão após o desaparecimento de um homem nas águas do Rio Tarauacá, registrado na madrugada desta segunda-feira (13). A vítima caiu no rio enquanto passava pela área de embarque conhecida como pontão.

Segundo relatos de testemunhas, tudo aconteceu ainda nas primeiras horas do dia, quando um barulho chamou a atenção de um trabalhador que atuava no local. Ao verificar a situação, ele encontrou o homem já dentro da água, sendo arrastado pela correnteza.

Na tentativa de evitar a tragédia, o funcionário utilizou uma canoa para prestar socorro, mas não conseguiu chegar a tempo. Informações repassadas por moradores indicam que o desaparecido foi levado pela força do rio e sumiu logo depois.

Imagens de câmeras de monitoramento existentes na região devem auxiliar na apuração do caso, já que o momento da queda teria sido registrado pelos equipamentos.

Diante da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram de Tarauacá até Jordão para dar início às buscas. A operação deverá contar com varreduras no trecho onde a vítima foi vista pela última vez.

Até o momento, a identidade do homem não havia sido oficialmente divulgada. O caso segue acompanhando pela população local, que espera por respostas nas próximas horas.