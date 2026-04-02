Moradora denuncia falta de iluminação pública em rua de Sena Madureira

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Uma moradora da rua Benjamim Constant, em Sena Madureira, usou as redes sociais para denunciar a falta de iluminação pública na localidade. Em um vídeo gravado por ela mesma, a cidadã demonstra insatisfação com a situação e faz um apelo por providências.

Nas imagens, a moradora ironiza o slogan da gestão municipal, “Sena mudou e vai continuar mudando”, ao mostrar a escuridão que toma conta da rua durante a noite. Segundo ela, a ausência de iluminação tem causado preocupação constante entre os moradores.

A denunciante destaca ainda que a falta de luz nas vias públicas pode facilitar a ação de criminosos, aumentando a sensação de insegurança na região. “A gente fica à mercê da sorte”, sugere o tom do relato feito no vídeo.

Moradores da área esperam que o problema seja resolvido o quanto antes, com a manutenção ou instalação de novos pontos de iluminação, garantindo mais segurança e tranquilidade para quem vive na região.

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