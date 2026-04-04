Moradores denunciam risco de desmoronamento em área ribeirinha do Acre

📸 Foto Destaque: cedida

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A equipe de reportagem do ContilNet recebeu, na manhã deste sábado (4), uma denúncia preocupante de moradores de Rodrigues Alves, que vivem na escadaria próxima à beira do rio e enfrentam risco iminente de desmoronamento.

Segundo relatos enviados à reportagem, o barranco da região está cedendo com o aumento do nível das águas, colocando casas e estruturas em perigo. A situação tem gerado medo entre as famílias, que temem perder tudo com o avanço das chuvas e possíveis enchentes.

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Em vídeo encaminhado ao portal, um morador mostra a gravidade do cenário. “Olha aqui gente, isso aqui tudo é o barranco quebrando, tudo tá perigoso porque o posto tá na beira do barranco já e a corredeira que tá descendo de cima, tá feio não tá? É só Deus mesmo para nos proteger. Casa afundando, o barranco quebrando, a chuva caindo e esperar só por Deus.”

Ainda de acordo com a denúncia, até o momento nenhuma autoridade teria comparecido ao local para avaliar a situação ou oferecer suporte às famílias atingidas.

VÍDEO: