Pesquisa de hoje liga morar com pais a estresse e vida sexual ruim

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O que era uma solução temporária para poupar dinheiro está se tornando um “arranjos por tempo indefinido” para mais de 20% da geração atual.

Segundo o relatório Economics of Orgasm 2026, da LELO, a dificuldade de acessar o mercado imobiliário motivo citado por 31,34% dos entrevistados criou um efeito dominó que atinge o sono, a carreira e, principalmente, a cama.

O Estigma do “Ninho Cheio”

A pesquisa aponta que a falta de independência habitacional é um gatilho para sentimentos profundos de inadequação social:

Fracasso e Pressão: 79,03% dos jovens sentem que falharam, enquanto 82,81% relatam sofrer pressão social constante por não terem o próprio endereço.

Estresse Crônico: Mais da metade ( 52,47% ) vive sob tensão frequente, sentindo-se “presa” em uma fase da vida que deveria ser de expansão.

Regressão: Cerca de 15% dos entrevistados afirmam que são tratados como adolescentes novamente, o que mina a autoconfiança e a maturidade emocional.

Com informações do O Globo.

A Barreira do Som e do Medo

Na intimidade, os números são igualmente drásticos. Para 72,94% dos jovens, viver com os pais é o principal obstáculo para desenvolver relacionamentos sérios.

“A falta de privacidade (39,26%) e o medo constante de ser ouvido pela família (34,34%) matam a espontaneidade. Isso afeta não só a frequência, mas a qualidade do sexo para 29,94% dos participantes.”

Impactos Além do Quarto

O estudo mostra que o impacto é sistêmico. A frustração sexual e o estresse doméstico transbordam para o ambiente de trabalho, com 28,55% relatando queda na produtividade. A qualidade do sono também é comprometida, criando um ciclo de cansaço e irritabilidade.

Embora o cenário econômico de 2026 ainda apresente desafios severos para a compra do primeiro imóvel, especialistas alertam que é preciso buscar estratégias de limites e autonomia simbólica dentro de casa para preservar a saúde mental enquanto a independência financeira não se concretiza.