09/04/2026
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Morre Manoel Santiago, fundador da troca de Óleo Guariba, em Rio Branco

Conhecido pelo trabalho pioneiro, ele também era irmão do vereador Jessé Santiago

Por Wellington Vidal, ContilNet 08/04/2026 Atualizado: há 1 dia
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Morre Manoel Santiago, fundador da troca de Óleo Guariba, em Rio Branco
⏱️ 1 min leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

O empresário Manoel Nascimento Santiago morreu na noite desta terça-feira (7), devido complicações de um AVC. Manoel era fundador da oficina mecânica e troca de óleo Guariba, uma das maiores empresas no ramo, em Rio Branco.

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Nascido no seringal São João do Caramano, na Bolívia, filho do seringalista Jeová Santiago, Manoel Guariba, como era mais conhecido, chegou em Rio Branco no início da década de 1970.

ImagePioneiro

Na época, ele iniciou a sua jornada como lavador de carros no posto Kely Kley, do então jogador de futebol Aldemir Lopes, que posteriormente se tornou prefeito de Brasiléia e atualmente é dirigente do MDB.

O seu primeiro negócio surgiu há cerca de 20 que hoje é a troca de óleo Guariba, na rua Minas Gerais, empresa agora dos filhos Carlos e Israel Santiago.

Manoel Guariba é irmão do vereador Jessé Santiago, que morreu em acidente de carro na BR-364, em 2010.

O velório está acontecendo na igreja Assembléia de Deus rua São Paulo, bairro Preventório, onde ele congregava, próximo a troca de óleo. O enterro será às 15h, no cemitério São João Batista

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