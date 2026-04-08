Morre Manoel Santiago, fundador da troca de Óleo Guariba, em Rio Branco

Nascido no seringal São João do Caramano, na Bolívia, filho do seringalista Jeová Santiago, Manoel Guariba, como era mais conhecido, chegou em Rio Branco no início da década de 1970.

Pioneiro

Na época, ele iniciou a sua jornada como lavador de carros no posto Kely Kley, do então jogador de futebol Aldemir Lopes, que posteriormente se tornou prefeito de Brasiléia e atualmente é dirigente do MDB.

O seu primeiro negócio surgiu há cerca de 20 que hoje é a troca de óleo Guariba, na rua Minas Gerais, empresa agora dos filhos Carlos e Israel Santiago.

Manoel Guariba é irmão do vereador Jessé Santiago, que morreu em acidente de carro na BR-364, em 2010.

O velório está acontecendo na igreja Assembléia de Deus rua São Paulo, bairro Preventório, onde ele congregava, próximo a troca de óleo. O enterro será às 15h, no cemitério São João Batista