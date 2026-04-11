Morre o ator e dublador Silvio Matos, aos 82 anos
O veterano ganhou notoriedade entre os mais jovens com a participação em esquetes humorísticas na internet
O ator e dublador Silvio Matos morreu neste sábado, aos 82 anos. A informação foi anunciada pelo site especializado Dublapedia Brasil. Nos últimos anos, o artista ganhou notoriedade entre o público mais jovem com conteúdos publicados na internet. Além de um canal próprio, ele fez parte do Parafernalha, criado por Felipe Neto no YouTube e que fez sucesso com esquetes de comédia.
Em 2023, o veterano participou do “Faustão na Band” e conversou com o apresentador sobre a fama repentina no universo digital. De acordo com o relato, o canal humorístico foi o pontapé inicial: “Depois eu resolvi fazer um canal para mim, mas esse canal que eu fiz era só para ser tipo um ‘arquivão’, colocar meus trabalhos e tal”.
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“Depois, resolvi fazer um vídeo de autoria minha mesmo, publiquei e esse vídeo deu uma bombada”, contou Silvio, que revelou ter se surpreendido com a repercussão: “Eu falei ‘nossa’… até estranhei aquilo lá, mas pensei ‘bom, é por aí mesmo o caminho’ e o canal deixou de ser arquivo e eu passei a gravar textos, textos que eu gostava, que eu lia e gostava”.
No Youtube, o ator acumulou mais de 600 mil seguidores. Muito além do tom humorístico e do famoso personagem “Seu Fernando”, ele passou a compartilhar reflexões sobre relacionamento, política e até poesias e orações: “São textos que eu gosto, que fazem parte das minhas leituras e que as pessoas me mandam. Isso é muito importante: o que está lá [no canal] é porque eu gosto e eu só gravo o que eu gosto porque o canal é meu”, completou.
Em meio ao sucesso no digital, Silvio Matos foi convidado para ser o par romântico de Glória Menezes na série “Louco Por Elas” (2013), da Globo. Ele também participou de programas infantis como Carrossel (1972), Mundo da Lua (1991) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994).
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Conteúdo reproduzido originalmente em: Portal Leo Dias por Guilherme Giagio