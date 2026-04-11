A despedida ocorre dois anos após o falecimento do vocalista Anderson Leonardo, em meio ao luto de fãs e familiares

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O mundo do pagode amanheceu em luto nesta sexta-feira (10) com a confirmação da morte de Willian Augusto Freire de Araújo. Aos 60 anos, o músico, que fez parte da formação original do grupo Molejo, deixou um legado cravado na história da música popular brasileira. Até o fechamento desta reportagem, a causa oficial do falecimento não foi divulgada pela família.

Nas redes sociais, o Molejo prestou uma última homenagem ao ex-companheiro de palco, destacando o papel fundamental que Willian desempenhou nos primeiros trabalhos da banda. Ele participou da fase de ouro que consolidou o grupo como um dos maiores fenômenos dos anos 90, contribuindo para sucessos que atravessaram gerações, como “Cilada”, “Brincadeira de Criança” e a icônica “Dança da Vassoura”.

Último Adeus em Jacarepaguá

O velório e o sepultamento do artista estão programados para este sábado (11). As cerimônias acontecem no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde amigos, familiares e colegas de profissão devem se reunir para a despedida final.

Trajetória Marcada por Perdas

A morte de Willian Araújo acontece em um período de luto recente para os fãs do grupo. Em abril de 2024, o Brasil se despediu do vocalista Anderson Leonardo, que faleceu aos 51 anos em decorrência de complicações de um câncer inguinal. Mesmo com o impacto dessas perdas significativas de nomes que construíram a base do projeto, o Molejo segue ativo com uma nova formação, honrando a história iniciada por Willian e seus companheiros de fundação.

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Em nota, o grupo expressou profunda solidariedade aos familiares de Willian, ressaltando que sua contribuição musical será sempre lembrada como parte essencial da trajetória de alegria que o Molejo representa para o país.