Motociclista fica em estado grave após colidir com carreta na BR-364

Francisco seguia em uma motocicleta Yamaha Factor preta no sentido Bujari–Sena Madureira, quando tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão

Um grave acidente de trânsito deixou o motociclista Francisco Reis Carvalho, de 38 anos, em estado grave na manhã desta quarta-feira (22), na BR-364, na altura do km 30, após o município de Bujari, no interior do Acre.

De acordo com informações apuradas, Francisco seguia em uma motocicleta Yamaha Factor preta no sentido Bujari–Sena Madureira, quando tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão na traseira de uma carreta caçamba. O acidente ocorreu nas proximidades da balança.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado para fora da pista. Ele sofreu ferimentos graves, incluindo fratura no nariz com exposição óssea, múltiplas fraturas na face e uma fratura no calcanhar direito.

Uma ambulância de suporte básico do município de Bujari realizou os primeiros atendimentos e, diante da gravidade do caso, solicitou apoio da unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A interceptação entre as equipes ocorreu nas proximidades do aeroporto de Rio Branco.

Após ser estabilizado, Francisco foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital, onde deu entrada em estado grave, porém estável.