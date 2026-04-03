Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na BR-364, em Rio Branco

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O motociclista Raimundo Nonato Viana Cavalcante, de 67 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito ocorrido na noite desta quinta-feira (2), na BR-364, nas proximidades da Terceira Ponte, na entrada do bairro Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima trafegava em uma motocicleta no sentido centro-bairro, quando foi atingida por um caminhão que seguia na mesma direção. Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão não teria percebido a colisão e seguiu viagem.

A motocicleta envolvida no acidente foi retirada do local por terceiros antes da chegada das autoridades, o que acabou dificultando a identificação do veículo e o levantamento de informações mais precisas sobre a dinâmica da colisão.

Populares que presenciaram o ocorrido acionaram a PRF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, onde os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Raimundo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

A vítima apresentava múltiplas escoriações pelo corpo, mas estava em estado de saúde considerado estável.

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A PRF registrou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e informou que seguirá apurando as circunstâncias do ocorrido, bem como trabalhando na identificação do caminhão envolvido na colisão.