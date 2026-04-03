05/04/2026
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Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na BR-364, em Rio Branco

A motocicleta envolvida no acidente foi retirada do local por terceiros antes da chegada das autoridades

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Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na BR-364, em Rio Branco
📸 Foto Destaque: ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura

O motociclista Raimundo Nonato Viana Cavalcante, de 67 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito ocorrido na noite desta quinta-feira (2), na BR-364, nas proximidades da Terceira Ponte, na entrada do bairro Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima trafegava em uma motocicleta no sentido centro-bairro, quando foi atingida por um caminhão que seguia na mesma direção. Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão não teria percebido a colisão e seguiu viagem.

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na BR-364, em Rio Branco

Acidente na BR-364 envolveu motocicleta e caminhão na noite desta quinta-feira/ Foto: ContilNet

A motocicleta envolvida no acidente foi retirada do local por terceiros antes da chegada das autoridades, o que acabou dificultando a identificação do veículo e o levantamento de informações mais precisas sobre a dinâmica da colisão.

Populares que presenciaram o ocorrido acionaram a PRF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, onde os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Raimundo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na BR-364, em Rio Branco

Equipes do SAMU prestaram socorro ao motociclista ferido em Rio Branco./ Foto: ContilNet

A vítima apresentava múltiplas escoriações pelo corpo, mas estava em estado de saúde considerado estável.

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A PRF registrou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e informou que seguirá apurando as circunstâncias do ocorrido, bem como trabalhando na identificação do caminhão envolvido na colisão.

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