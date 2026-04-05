05/04/2026
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Motorista foge de abordagem da PRF e acaba detido em Rio Branco

O homem e o veículo foram conduzidos pelos agentes para os procedimentos legais cabíveis

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Motorista foge de abordagem da PRF e acaba detido em Rio Branco
Veículo e motorista foram conduzidos para os procedimentos administrativos e criminais
📸 Foto Destaque: ContilNet
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

Um jovem, que não teve a identidade revelada, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo (5), em Rio Branco, após ignorar uma ordem de parada e iniciar uma fuga por diversos bairros da capital acreana.

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Ao perceber a sinalização dos agentes federais, o condutor acelerou o veículo, dando início a um acompanhamento tático.

Perseguição

Moradores e motoristas que trafegavam pela região registraram a movimentação das viaturas. O trajeto da fuga incluiu a Estrada do Calafate, onde os agentes mantiveram o monitoramento próximo para garantir a segurança da via e interceptar o suspeito.

Motorista foge de abordagem da PRF e acaba detido em Rio Branco

Condutor foi interceptado e detido pelos agentes federais dentro do bairro Calafate/ Foto: ContilNet

A fuga foi interrompida apenas dentro do bairro Calafate, momento em que as equipes da PRF conseguiram cercar o veículo e realizar a abordagem com sucesso.

Condução

Após a interceptação, o jovem foi detido e, junto com o veículo, conduzido pelos policiais rodoviários federais para as devidas providências. Até o momento, não foram divulgadas as razões que levaram o motorista a desobedecer à ordem inicial, nem se foram encontrados ilícitos no interior do automóvel.

A ocorrência segue em andamento para os registros legais na delegacia competente.

Veja o vídeo: 

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