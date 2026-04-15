Atividade acontece durante toda a manhã desta quarta-feira (15) no bairro Jardim Europa; veja como participar

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realiza, nesta quarta-feira (15), uma mobilização social voltada à sensibilização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação de adesivaço ocorre em frente à nova sede da instituição, localizada na rua Fátima Maia, bairro Jardim Europa, com foco na difusão de mensagens de respeito e inclusão.

A atividade, que acontece das 8h às 12h, é coordenada pelo Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA). Durante a manhã, estão sendo distribuídos gratuitamente adesivos automotivos que carregam mensagens de conscientização sobre a neurodiversidade.

Defesa de Direitos

O objetivo central da iniciativa é provocar uma reflexão na sociedade acreana sobre a importância de garantir os direitos fundamentais das pessoas com autismo. Segundo o MPAC, o adesivaço busca incentivar o respeito às diferenças e fortalecer as políticas de inclusão, um dos pilares da atuação institucional do órgão na defesa da cidadania.

Como Participar

Toda a população é convidada a participar da ação. Os motoristas interessados em apoiar a causa podem se dirigir à frente da sede do MPAC (n.º 200, Jardim Europa). A iniciativa faz parte do cronograma de atividades alusivas ao Mês do Autismo, período dedicado globalmente a informar e combater o preconceito.

Para o Ministério Público, gestos simbólicos como a fixação de adesivos em veículos ajudam a manter o tema em evidência no cotidiano da cidade, promovendo uma convivência mais acolhedora e consciente para as pessoas com TEA e suas famílias.