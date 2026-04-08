MPAC registra mais de 600 atendimentos ao cidadão no mês de março

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⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) consolidou, no mês de março de 2026, seu papel como elo fundamental entre a Justiça e a sociedade. Através do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), a instituição registrou exatos 605 atendimentos, número que reforça a confiança da população acreana nos serviços de orientação e garantia de direitos oferecidos pela instituição.

O levantamento estatístico aponta que, mesmo com o avanço das tecnologias digitais, o contato pessoal continua sendo a preferência do cidadão acreano. O atendimento presencial lidera o ranking de acessos, seguido pelas mensagens instantâneas e pelos registros via formulário eletrônico. Já os contatos feitos por telefone e e-mail representam uma parcela menor do volume total de buscas no período.

Porta de Entrada

O CAC funciona como a principal “porta de entrada” do Ministério Público. Mais do que apenas registrar reclamações, o setor realiza uma escuta qualificada das demandas sociais. Quando um cidadão procura o centro, ele recebe orientações iniciais e é encaminhado para a Promotoria de Justiça adequada ou para outros setores internos, garantindo que o atendimento seja resolutivo.

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Essa estrutura de atendimento humanizado é vista pela instituição como estratégica para o fortalecimento da cidadania. Ao facilitar o acesso à informação e prestar um serviço acessível, o MPAC reduz a distância entre o promotor e a comunidade, agilizando a resolução de conflitos e a efetivação de direitos fundamentais em todo o estado.