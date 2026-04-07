MPAC terá núcleo para investigar crimes cibernéticos

Projeto prevê o uso de ferramentas avançadas para identificar usuários que ocultam identidade e registrar provas com validade jurídica

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O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está montando um cerco contra a criminalidade que se esconde no anonimato da rede. Em reunião liderada pelo procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque, nesta segunda-feira (6), foram apresentadas as bases da Unidade de Prevenção e Combate a Crimes Cibernéticos. O novo braço investigativo terá tecnologia de ponta para atuar onde a fiscalização comum encontra barreiras.

Diferente das abordagens tradicionais, a unidade terá capacidade técnica para registrar provas digitais com validade nos tribunais e rastrear atividades em camadas profundas da internet, como a Deep e a Dark Web. O projeto, desenhado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), surge para dar uma resposta rápida ao aumento de golpes, ataques e conteúdos ilegais que circulam em redes sociais e portais.

Frentes de Ataque

A atuação da nova equipe será multidisciplinar, focando em problemas urgentes da era digital:

Identificação de autores de discursos de ódio e propagadores de desinformação;

Monitoramento de redes de pirataria e fraudes financeiras online;

Proteção rigorosa contra crimes que vitimizam crianças e adolescentes;

Bloqueio e retirada imediata de páginas ilícitas através de parcerias com grandes plataformas.

De acordo com Oswaldo D’Albuquerque, a criação da unidade é um passo vital para que o Ministério Público não fique atrás da evolução tecnológica do crime. “Buscamos fortalecer nossa capacidade de resposta e garantir eficiência no enfrentamento a essas práticas”, afirmou o procurador-geral.

Treinamento e Equipamentos

O plano prevê que membros e servidores passem por ciclos de capacitação para operar softwares de investigação digital avançada. Para o promotor Rodrigo Curti, coordenador do NAT, o sucesso da iniciativa também depende da transparência. “Precisamos fortalecer nossa comunicação e as estratégias para que as ferramentas sejam utilizadas em todo o seu potencial”, ressaltou.

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Com o apoio de setores como o Gaeco e a Diretoria de TI, o MPAC espera que a unidade entre em operação em breve, elevando o padrão de segurança pública para os cidadãos acreanos que utilizam serviços digitais diariamente.