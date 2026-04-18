MUDANÇA: Mailza faz dança das cadeiras na Sesacre e Assistência Social

Alterações envolvem cargos de chefia no Executivo e a nomeação de novas equipes

A governadora do Acre, Mailza Assis, movimentou o tabuleiro do poder nesta sexta-feira (17). Entre a entrada de novos nomes em órgãos estratégicos e a reestruturação da gestão de fundações, o a gestora desenha uma nova configuração para setores que vão da pesquisa científica à assistência social.

A edição extra nº 14.250-B do Diário Oficial Estado (DOE) oficializou as alterações, incluindo o início de um novo biênio (2026/2028) para conselhos de órgãos fundamentais.

Uma das movimentações mais notáveis ocorreu na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). Amanda da Costa Vasconcelos deixou o cargo de secretária adjunta e foi realocada para um posto na Representação do Governo em Brasília (Repac). Em seu lugar, assume Sandra Maria Amorim da Rocha.

Na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá também passa por mudança no comando, com a nomeação de Joseane de Souza Paiva para a gerência-geral, substituindo Igle Monte da Silva.

A pasta da Saúde ainda promoveu ajustes em cargos de chefia e assessoramento, com a saída de Nilciany de Oliveira Vilaço e as nomeações de Felipe Gabriel Vilaço dos Santos e Eliseu Soares Moreira.

Novos rumos para conselhos

O setor de pesquisa e extensão rural também passou por reestruturação. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac) agora conta com um novo Estatuto, que amplia o Conselho Superior para 13 membros titulares, com foco em especialistas em pesquisa científica e tecnológica.

Simultaneamente, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater /AC) definiu a composição dos seus conselhos de Administração e Fiscal, com nomes que devem conduzir a autarquia nos próximos dois anos.

VEJA MUDANÇAS

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