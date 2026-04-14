14/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Muita água! Forte chuva deixou 12 bairros alagados em Rio Branco

A Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco diante da previsão de novas chuvas

Por Juan Vinícius, ContilNet 14/04/2026 Atualizado: há 24 minutos
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Muita água! Forte chuva deixou 12 bairros alagados em Rio Branco
A prefeitura já iniciou a intenção ação emergencial para reduzir os impactos da chuva com a limpeza dos igarapés | Foto: Secom

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Rio Branco, mais 12 bairros foram atingidos pela enxurrada provocada pela forte chuva desta terça-feira (14). Em ação imediata, a prefeitura realizou a entrega de marmitas, prestou apoio às famílias atingidas e iniciou a limpeza nas áreas afetadas.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Entre os bairros atingidos estão: Bom Sucesso, João Eduardo II, São Sebastião, Plácido de Castro, João Paulo, Boa União, Boa Vista, Glória, Sobral, Bahia Velha, Bahia Nova e Carandá.

“Estamos garantindo marmitas para essas famílias, além de todo o suporte necessário. Esse é um momento de união, onde toda a prefeitura está mobilizada para ajudar quem mais precisa”, declarou o prefeito em exercício, Joabe Lira.

alagacao bairro placido de castro 4

Equipes da prefeitura prontamente iniciaram os trabalhos na região | Foto: Secom

O parlamentar afirmou que a prefeitura já iniciou a intenção ação emergencial para reduzir os impactos da chuva com a limpeza dos igarapés.

“Já começamos uma limpeza mais profunda em todo o leito dos igarapés, com maquinário e também trabalho manual onde for necessário. Nosso compromisso é buscar soluções que diminuam esses impactos no futuro”, complementa.

A Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco diante da previsão de novas chuvas. A prefeitura informou que as equipes permanecem de prontidão para reduzir os danos do temporal e garantir assistência aos moradores afetados em Rio Branco.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.