A Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco diante da previsão de novas chuvas

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Rio Branco, mais 12 bairros foram atingidos pela enxurrada provocada pela forte chuva desta terça-feira (14). Em ação imediata, a prefeitura realizou a entrega de marmitas, prestou apoio às famílias atingidas e iniciou a limpeza nas áreas afetadas.

Entre os bairros atingidos estão: Bom Sucesso, João Eduardo II, São Sebastião, Plácido de Castro, João Paulo, Boa União, Boa Vista, Glória, Sobral, Bahia Velha, Bahia Nova e Carandá.

“Estamos garantindo marmitas para essas famílias, além de todo o suporte necessário. Esse é um momento de união, onde toda a prefeitura está mobilizada para ajudar quem mais precisa”, declarou o prefeito em exercício, Joabe Lira.

O parlamentar afirmou que a prefeitura já iniciou a intenção ação emergencial para reduzir os impactos da chuva com a limpeza dos igarapés.

“Já começamos uma limpeza mais profunda em todo o leito dos igarapés, com maquinário e também trabalho manual onde for necessário. Nosso compromisso é buscar soluções que diminuam esses impactos no futuro”, complementa.

A Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco diante da previsão de novas chuvas. A prefeitura informou que as equipes permanecem de prontidão para reduzir os danos do temporal e garantir assistência aos moradores afetados em Rio Branco.