17/04/2026
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Muito lixo! Prefeitura faz novo mutirão em área de enxurrada

Apenas em março, cerca de 110 toneladas de entulho foram removidas das áreas atingidas

Por Suene Almeida, ContilNet 17/04/2026
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Muito lixo! Prefeitura faz novo mutirão em área de enxurrada
Prefeitura mobiliza 50 homens na Baixada da Sobral hoje | Foto: Marcos Araújo, Secom

Após uma nova enxurrada atingir bairros da Baixada da Sobral no início da semana, a Prefeitura de Rio Branco decidiu intensificar as ações para evitar novos transtornos. Nesta sexta-feira (17), equipes municipais realizam um grande mutirão de limpeza nas áreas mais afetadas.

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A força-tarefa é coordenada pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e mobiliza mais de 50 trabalhadores, além de cerca de 30 equipamentos, entre caminhões e máquinas pesadas. A ideia é limpar pontos críticos e reduzir o risco de novos alagamentos, principalmente em locais onde há acúmulo de lixo.

De acordo com o secretário Tony Roque, uma vistoria feita nos bairros identificou vários focos de entulho, muitos deles próximos a córregos e sistemas de drenagem, o que dificulta o escoamento da água da chuva. Entre as regiões atendidas estão Boa Vista, João Eduardo II, Sobral e Plácido de Castro.

Rio Branco retira 110 toneladas de lixo em áreas de enxurrada

Rio Branco retira 110 toneladas de lixo em áreas de enxurrada | Foto: Anderson Oliveira, Secom

Os impactos das chuvas recentes ainda são sentidos pelos moradores. Na última terça-feira (14), uma enxurrada voltou a atingir a região, exigindo ações imediatas de limpeza e retirada de resíduos. Só nessa operação emergencial, mais de 10 toneladas de lixo já foram recolhidas.

O volume de resíduos retirados ao longo das últimas semanas chama atenção. Apenas em abril, cerca de 110 toneladas de entulho foram removidas das áreas atingidas. A prefeitura reforça que o descarte irregular de lixo contribui para o entupimento de bueiros e agrava situações de alagamento.

Com o mutirão, a gestão municipal tenta diminuir os impactos das chuvas e evitar que cenas recentes se repitam, principalmente em bairros historicamente afetados por enxurradas.

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