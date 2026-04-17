Apenas em março, cerca de 110 toneladas de entulho foram removidas das áreas atingidas

Após uma nova enxurrada atingir bairros da Baixada da Sobral no início da semana, a Prefeitura de Rio Branco decidiu intensificar as ações para evitar novos transtornos. Nesta sexta-feira (17), equipes municipais realizam um grande mutirão de limpeza nas áreas mais afetadas.

A força-tarefa é coordenada pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e mobiliza mais de 50 trabalhadores, além de cerca de 30 equipamentos, entre caminhões e máquinas pesadas. A ideia é limpar pontos críticos e reduzir o risco de novos alagamentos, principalmente em locais onde há acúmulo de lixo.

De acordo com o secretário Tony Roque, uma vistoria feita nos bairros identificou vários focos de entulho, muitos deles próximos a córregos e sistemas de drenagem, o que dificulta o escoamento da água da chuva. Entre as regiões atendidas estão Boa Vista, João Eduardo II, Sobral e Plácido de Castro.

Os impactos das chuvas recentes ainda são sentidos pelos moradores. Na última terça-feira (14), uma enxurrada voltou a atingir a região, exigindo ações imediatas de limpeza e retirada de resíduos. Só nessa operação emergencial, mais de 10 toneladas de lixo já foram recolhidas.

O volume de resíduos retirados ao longo das últimas semanas chama atenção. Apenas em abril, cerca de 110 toneladas de entulho foram removidas das áreas atingidas. A prefeitura reforça que o descarte irregular de lixo contribui para o entupimento de bueiros e agrava situações de alagamento.

Com o mutirão, a gestão municipal tenta diminuir os impactos das chuvas e evitar que cenas recentes se repitam, principalmente em bairros historicamente afetados por enxurradas.