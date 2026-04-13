13/04/2026
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Mulher é detida após incentivar violência escolar em redes sociais

Mulher foi presa por incentivar ataque em Suzano via redes sociais

Por Redação ContilNet 13/04/2026
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Mulher é detida após incentivar violência escolar em redes sociais
⏱️ 2 mins leitura

A investigação sobre o ataque à Escola Municipal Ignez de Castro Almeira Mayer, em Suzano, revelou que o agressor de 18 anos não agiu sozinho no campo das ideias.

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Neste domingo (12/04), uma mulher de 22 anos foi presa em uma operação conjunta entre as polícias de São Paulo e do Maranhão, acusada de disseminar ódio e impulsionar o jovem ao crime.

A “Mentoria” pelas Redes Sociais

O Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) identificou interações intensas entre a suspeita e o agressor antes do atentado. A investigação contou com um aliado de peso: a agência norte-americana Homeland Security Investigations (HSI), que rastreou dados digitais que comprovam o interesse da mulher em práticas violentas e sua influência direta sobre o jovem.

  • Prisão Temporária: A Justiça decretou a prisão por 30 dias para aprofundar a análise de dispositivos eletrônicos.

  • Histórico de Ódio: Além do caso Suzano, ela é investigada por promover conteúdos de violência extrema em plataformas digitais.

Com informações do Metrópoles.

Professora Heroína: O Estado de Rita de Cássia

Enquanto a polícia avança na punição dos culpados, a cidade de Suzano exalta a coragem da professora de informática Rita de Cássia. Foi ela quem:

  1. Acionou o botão de pânico, permitindo a chegada da polícia em menos de 4 minutos.

  2. Confrontou o agressor fisicamente, impedindo que ele entrasse nas salas de aula.

  3. Sofreu ferimentos graves: Rita perdeu um dedo na mão durante o embate com o facão, mas seu ato salvou dezenas de vidas.

Resposta das Autoridades

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, reforçou que a segurança nas escolas será intensificada e que o suporte psicológico à comunidade escolar é prioridade total.

O agressor segue preso preventivamente, e a perícia agora busca identificar se existem outros “grupos de apoio” ou conexões com células de radicalização online que possam planejar novos ataques.

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