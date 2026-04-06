06/04/2026
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Mulher é presa ao usar documento falso para visitar detento em Rio Branco

Suspeita apresentou certidão de casamento adulterada em órgão público e foi detida ainda no local

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📸 Foto Destaque: Cedida
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🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

Uma mulher de 34 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (6), em Rio Branco, ao tentar utilizar um documento falso para conseguir autorização de visita a um detento no sistema prisional da capital.

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A prisão ocorreu dentro da Organização em Centros de Atendimento (OCA), onde a suspeita apresentou uma certidão de casamento com indícios de falsificação. Servidores acionaram a Polícia Civil após perceberem inconsistências no documento.

De acordo com os investigadores, a fraude foi confirmada após checagem junto ao cartório responsável pela emissão da certidão, que não reconheceu a autenticidade do registro. A mulher foi detida ainda no local.

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Documento levantou suspeitas durante atendimento

Segundo a Polícia Civil do Acre, os sinais de adulteração eram visíveis, o que levou à verificação imediata. A intenção da suspeita seria obter um documento oficial que permitisse a entrada em unidade prisional para visita a um interno.

Ela foi encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Conforme a polícia, a mulher deve responder por uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa. As investigações seguem em andamento.

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