Mulher é presa ao usar documento falso para visitar detento em Rio Branco

Uma mulher de 34 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (6), em Rio Branco, ao tentar utilizar um documento falso para conseguir autorização de visita a um detento no sistema prisional da capital.
A prisão ocorreu dentro da Organização em Centros de Atendimento (OCA), onde a suspeita apresentou uma certidão de casamento com indícios de falsificação. Servidores acionaram a Polícia Civil após perceberem inconsistências no documento.
De acordo com os investigadores, a fraude foi confirmada após checagem junto ao cartório responsável pela emissão da certidão, que não reconheceu a autenticidade do registro. A mulher foi detida ainda no local.
LEIA TAMBÉM: Polícia Civil intercepta van e prende mulher com drogas no interior do Acre
Documento levantou suspeitas durante atendimento
Segundo a Polícia Civil do Acre, os sinais de adulteração eram visíveis, o que levou à verificação imediata. A intenção da suspeita seria obter um documento oficial que permitisse a entrada em unidade prisional para visita a um interno.
Ela foi encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Conforme a polícia, a mulher deve responder por uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa. As investigações seguem em andamento.