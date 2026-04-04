05/04/2026
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Mulher em situação de rua é esfaqueada após crise de ciúmes em Rio Branco

Equipes de emergência foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos à vítima antes do encaminhamento hospitalar

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Mulher em situação de rua é esfaqueada após crise de ciúmes em Rio Branco
📸 Foto Destaque: ContilNet
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Uma mulher em situação de rua, identificada como Beatriz Monteiro Lopes, de 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado (4), no bairro Dom Giocondo, conhecido popularmente como Papoco, em Rio Branco.

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De acordo com informações da Polícia, Beatriz estava consumindo entorpecentes na companhia de outras pessoas, entre elas o marido da suspeita do crime. Em determinado momento, a mulher, motivada por ciúmes, chegou ao local armada com uma faca e, de forma repentina, atacou a vítima.

Mulher em situação de rua é esfaqueada após crise de ciúmes em Rio Branco

Vítima recebe atendimento do Samu após ser atingida por golpes de faca/Foto: ContilNet

Beatriz foi atingida por três golpes de faca, que acertaram o peito, a perna esquerda e a cabeça. Mesmo ferida, conseguiu fugir do local e buscou ajuda nas proximidades do “Cristo do Zamir”, situado na rua Piauí, ainda no mesmo bairro. Após a agressão, a autora do crime fugiu.

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Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram na região, colheram informações e realizaram buscas na tentativa de localizar a suspeita, mas até o momento ela não foi encontrada.

O caso está sendo investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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