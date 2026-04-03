Mulher reage a assalto, entra em luta corporal e caso termina com dupla presa

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Um vídeo mostra o momento em que uma mulher reage a uma tentativa de assalto e entra em luta corporal com uma das suspeitas, na manhã da última quarta-feira (1), no bairro Tangará, em Rio Branco.

De acordo com a publicação, o crime foi cometido por um casal em uma motocicleta e registrado por câmeras de segurança. A vítima havia acabado de deixar o filho na escola quando foi abordada. Durante a ação, ela reagiu e acabou enfrentando a suspeita em plena via pública.

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pelos envolvidos. Uma equipe do 1º Batalhão, que realizava patrulhamento na região, conseguiu localizar o casal pouco tempo depois.

As imagens e as informações foram divulgadas pelo site A Gazeta.Net.

Durante a fuga, o condutor da motocicleta, identificado como Luan Gabriel, perdeu o controle do veículo ao tentar fazer uma curva e caiu.

Com a queda, ele sofreu uma fratura na perna, enquanto a mulher teve escoriações. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao pronto-socorro.

Segundo o A Gazeta.Net, os dois permanecem sob custódia e devem ser levados à delegacia após receberem alta médica.