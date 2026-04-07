Músico acreano lança EP com releituras de clássicos da Bossa Nova

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Aos 29 anos, o músico Geovanne Souza, natural de Rio Branco (AC), constrói sua trajetória como maestro, arranjador e saxofonista, tendo na Bossa Nova sua principal referência estética. “Foi a minha escola, a minha filosofia, desde o início da minha trajetória musical”, afirma o artista, ao destacar a influência do gênero em sua formação.

A produção musical independente no Acre ganha novos contornos com o trabalho do arranjador e instrumentista Geovanne Souza. Apostando em releituras instrumentais de clássicos da Bossa Nova, o artista lançou recentemente um EP de 5 músicas intitulado de “Clássicos da Bossa Nova”.

A primeira faixa do projeto, “Você é Linda”, de Caetano Veloso, já está disponível no YouTube e deve chegar em breve às plataformas digitais, como o Spotify. A releitura integra a proposta do artista de trazer elementos característicos da Bossa Nova, como a cadência, os acordes e a sofisticação dos arranjos, para uma linguagem mais contemporânea, mantendo a essência do gênero, mas dialogando com a sonoridade atual.

O projeto

Gravado em estúdio em Rio Branco, o projeto tem direção artística do próprio Geovanne Souza, responsável por todos os arranjos da obra. Para a execução, o músico contou com a colaboração da artista Camile Castro, reforçando o caráter coletivo da produção local.

O trabalho tem como objetivo difundir a Bossa Nova nos dias atuais, valorizando um dos movimentos mais marcantes da música brasileira, surgido no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que propõe uma nova roupagem estética. Para isso, o artista utiliza elementos musicais contemporâneos, atualizando a linguagem do gênero e contribuindo para manter viva sua relevância junto ao público atual.

Além do lançamento, o músico também se prepara para uma apresentação na Usina de Artes, onde dividirá o palco com outros artistas, reforçando a cena cultural local e a circulação de produções independentes no Acre.