Na Catedral, fiéis se reúnem para celebração da Paixão do Senhor

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Nesta Sexta-feira Santa, antes de participarem da Procissão do Cristo Morto, os fiéis se reuniram na Catedral Nossa Senhora de Nazaré para acompanhar a Celebração da Paixão do Senhor.

Católicos de diversas regiões da capital começam a se concentrar para o início da procissão, que inicia às 17h e percorre diversas ruas de Rio Branco.

Este ano, a procissão tem novo trajeto, saindo tradicionalmente da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. A saída será da Catedral, pela Avenida Brasil e finaliza no Calçadão da Gameleira.