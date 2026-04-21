Na Mesa com Datena recebe maestro João Carlos Martins

O maestro João Carlos Martins será o entrevistado desta terça-feira (21) no Na Mesa com Datena. Com mais de 50 anos de carreira na música, Martins fala sobre a superação dos problemas de saúde no caminho para o sucesso, os grandes espetáculos internacionais, a relação com a fé e a música e revela o amor pelos animais.

O programa vai ao ar toda terça, às 21h, na TV Brasil e no YouTube da emissora.

Programa

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por EBC