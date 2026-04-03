05/04/2026
ContilPop
Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

Na procissão, Bocalom pede bênçãos para “nova empreitada” pelo Acre

Prefeito destacou a importância do momento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bocalom
📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura

Com presença marcada todos os anos, Tião Bocalom participou da Procissão do Cristo Morto, nesta Sexta-feira Santa, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Ao ContilNet, Bocalom destacou a importância do momento.

“Muito fundamental pra nós que somos cristãos e que acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo. Acreditamos que veio o Filho de Deus pra nos salvar, orientar, pra pedir pra que nós amemos mais um ao outro, pra que nós olhemos mais um pro outro, pra que nos cuidemos um mais no outro. E Jesus Cristo veio pra isso e aqui na terra nós estamos realmente pra servir”, disse.

LEIA TAMBÉM:

Milhares de fiéis saem em procissão nesta Sexta-feira Santa

Aos 73 anos, fiel celebra tradição e pede paz mundial na Procissão do Cristo Morto

Sexta-feira Santa: procissão leva 12 mil fiéis às ruas de Rio Branco

Bocalom disse, ainda, que dentro da política sempre procura executar os ensinamentos de Deus. “Poder cuidar do próximo, olhar pro próximo. O poder público tem essa função e essa possibilidade de olhar mais para o próximo. Foi isso que nós fizemos durante o tempo todo que eu fiquei na prefeitura mais de cinco anos. Eu procurei sempre cuidar do próximo, principalmente dos mais necessitados”, disse.

“Eu acho que eu deixei, deixo hoje o mandato de prefeito, mas na certeza do dever cumprido e ter feito tudo que eu pude para poder ajudar os menos favorecidos. Não tenho dúvida nenhuma, agradecer a Deus por ter me dado nesses cinco anos de mandato na Profeitura de Rio Branco, de poder ter ajudado muita gente e pedir as graças que Deus continue me agraciando para que eu possa, nessa nova empreitada, poder ter sucesso também para poder ajudar a cuidar não só do povo de Rio Branco, mas também de todo o povo do Acre”, disse.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.