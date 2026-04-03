Na procissão, Bocalom pede bênçãos para “nova empreitada” pelo Acre

📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet

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Com presença marcada todos os anos, Tião Bocalom participou da Procissão do Cristo Morto, nesta Sexta-feira Santa, em Rio Branco.

Ao ContilNet, Bocalom destacou a importância do momento.

“Muito fundamental pra nós que somos cristãos e que acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo. Acreditamos que veio o Filho de Deus pra nos salvar, orientar, pra pedir pra que nós amemos mais um ao outro, pra que nós olhemos mais um pro outro, pra que nos cuidemos um mais no outro. E Jesus Cristo veio pra isso e aqui na terra nós estamos realmente pra servir”, disse.

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Bocalom disse, ainda, que dentro da política sempre procura executar os ensinamentos de Deus. “Poder cuidar do próximo, olhar pro próximo. O poder público tem essa função e essa possibilidade de olhar mais para o próximo. Foi isso que nós fizemos durante o tempo todo que eu fiquei na prefeitura mais de cinco anos. Eu procurei sempre cuidar do próximo, principalmente dos mais necessitados”, disse.

“Eu acho que eu deixei, deixo hoje o mandato de prefeito, mas na certeza do dever cumprido e ter feito tudo que eu pude para poder ajudar os menos favorecidos. Não tenho dúvida nenhuma, agradecer a Deus por ter me dado nesses cinco anos de mandato na Profeitura de Rio Branco, de poder ter ajudado muita gente e pedir as graças que Deus continue me agraciando para que eu possa, nessa nova empreitada, poder ter sucesso também para poder ajudar a cuidar não só do povo de Rio Branco, mas também de todo o povo do Acre”, disse.