05/04/2026
ContilPop
Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

"Não pode ficar impune", desabafa jovem que sobreviveu a 15 facadas

Alana ressaltou a brutalidade do crime e a insegurança das mulheres em ambientes cotidianos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
"Não pode ficar impune", desabafa jovem que sobreviveu a 15 facadas
Alana Anísio se pronunciou pela primeira vez neste domingo pedindo justiça por ataque sofrido
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 3 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

A jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, utilizou as redes sociais neste domingo (5) para se pronunciar pela primeira vez sobre a tentativa de feminicídio que sofreu dentro de sua própria casa, em São Gonçalo (RJ). O crime, ocorrido em fevereiro, chocou a Região Metropolitana do Rio pela brutalidade: Alana foi atingida por 15 facadas após rejeitar o pedido de namoro de Luiz Felipe Sampaio, que está preso.

Em um vídeo emocionante postado no perfil de sua mãe, a jovem destacou que, embora tenha sobrevivido  ao contrário de muitas outras vítimas , as cicatrizes do ataque permanecem como um alerta para a sociedade. “Nós, mulheres, não estamos seguras na rua, no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, onde a gente deveria estar segura”, desabafou.

Jovem de 20 anos sobreviveu a 15 facadas e recebeu alta hospitalar sob aplausos em março/ Foto: Reprodução

Luta pela Vida

Alana passou quase um mês internada, enfrentando um coma induzido e dependendo de aparelhos para respirar. Sua recuperação foi considerada um milagre pela equipe médica, que a homenageou com aplausos e uma carta no momento de sua alta, no início de março. Para a mãe da jovem, Jaderluce Anísio, a vitória da filha é o recomeço de um sonho: Alana estuda para se tornar médica.

O Crime e a Perseguição

As investigações apontam que Luiz Felipe conheceu Alana na academia e passou meses enviando flores e presentes de forma anônima. Prints de conversas mostram que a jovem chegou a ser educada ao agradecer a gentileza, mas deixou claro que estava focada em seus estudos e não desejava um relacionamento.

Luiz Felipe Sampaio está preso por tentativa de feminicídio em São Gonçalo (RJ)/ Foto: Reprodução

Após a negativa, o comportamento do homem mudou. Segundo a família, ele passou a enviar mensagens rotineiras e tentou invadir a residência na véspera do crime, sendo afugentado pelo cachorro da casa. No dia 6 de fevereiro, ele conseguiu entrar no imóvel e desferiu os golpes contra a estudante.

Cobrança por Justiça

O pronunciamento de Alana ocorre às vésperas da primeira audiência do caso, marcada para o próximo dia 15 de abril, no Fórum de Alcântara. A jovem encerrou sua fala pedindo que o Judiciário aplique o rigor da lei.

“Isso não pode ficar impune. O agressor precisa, sim, receber a pena mais dura. A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso não não seja aceito”, concluiu.

Luiz Felipe Sampaio permanece detido na Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli, onde aguarda o desenrolar do processo por tentativa de feminicídio.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.