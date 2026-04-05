“Não pode ficar impune”, desabafa jovem que sobreviveu a 15 facadas

A jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, utilizou as redes sociais neste domingo (5) para se pronunciar pela primeira vez sobre a tentativa de feminicídio que sofreu dentro de sua própria casa, em São Gonçalo (RJ). O crime, ocorrido em fevereiro, chocou a Região Metropolitana do Rio pela brutalidade: Alana foi atingida por 15 facadas após rejeitar o pedido de namoro de Luiz Felipe Sampaio, que está preso.
Em um vídeo emocionante postado no perfil de sua mãe, a jovem destacou que, embora tenha sobrevivido ao contrário de muitas outras vítimas , as cicatrizes do ataque permanecem como um alerta para a sociedade. “Nós, mulheres, não estamos seguras na rua, no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, onde a gente deveria estar segura”, desabafou.
Luta pela Vida
Alana passou quase um mês internada, enfrentando um coma induzido e dependendo de aparelhos para respirar. Sua recuperação foi considerada um milagre pela equipe médica, que a homenageou com aplausos e uma carta no momento de sua alta, no início de março. Para a mãe da jovem, Jaderluce Anísio, a vitória da filha é o recomeço de um sonho: Alana estuda para se tornar médica.
O Crime e a Perseguição
As investigações apontam que Luiz Felipe conheceu Alana na academia e passou meses enviando flores e presentes de forma anônima. Prints de conversas mostram que a jovem chegou a ser educada ao agradecer a gentileza, mas deixou claro que estava focada em seus estudos e não desejava um relacionamento.
Após a negativa, o comportamento do homem mudou. Segundo a família, ele passou a enviar mensagens rotineiras e tentou invadir a residência na véspera do crime, sendo afugentado pelo cachorro da casa. No dia 6 de fevereiro, ele conseguiu entrar no imóvel e desferiu os golpes contra a estudante.
LEIA TAMBÉM:
Motorista que matou irmãos diz que bebeu após separação
Astério Moreira recusa convite de Mailza e reafirma compromisso com o Acre
Pastor perdoa suspeito de furto em igreja e caso repercute
Cobrança por Justiça
O pronunciamento de Alana ocorre às vésperas da primeira audiência do caso, marcada para o próximo dia 15 de abril, no Fórum de Alcântara. A jovem encerrou sua fala pedindo que o Judiciário aplique o rigor da lei.
“Isso não pode ficar impune. O agressor precisa, sim, receber a pena mais dura. A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso não não seja aceito”, concluiu.
Luiz Felipe Sampaio permanece detido na Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli, onde aguarda o desenrolar do processo por tentativa de feminicídio.
