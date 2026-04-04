05/04/2026
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“Não podemos cuidar de creches”, diz Trump ao priorizar Defesa dos EUA

Plano prevê cortes em programas sociais e amplia recursos militares, imigração e segurança interna

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“Não podemos cuidar de creches”, diz Trump ao priorizar Defesa dos EUA
📸 Foto Destaque: REUTERS/Nathan Howard/File Photo
⏱️ 2 minutos de leitura

Em meio a conflitos e tensões internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro onde pretende concentrar os cofres públicos: na guerra e na segurança. Ao apresentar a proposta de orçamento para 2027, ele defendeu um salto nos gastos com defesa para US$ 1,5 trilhão e justificou com uma frase direta — e polêmica: “Estamos lutando guerras. Não podemos tomar conta de creches”. As informações são do Metrópoles.

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A declaração resume o tom do plano, que prevê reduzir em cerca de 10% os investimentos em programas não ligados à defesa e transferir responsabilidades para estados e governos locais. Áreas como saúde e assistência social entram na mira, enquanto o setor militar ganha protagonismo absoluto.

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O projeto também amplia o foco em imigração e segurança interna, com manutenção de recursos para o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e expansão da estrutura de detenção, incluindo milhares de novas vagas. Além disso, há previsão de aumento no orçamento do Departamento de Justiça e reforço na segurança da aviação.

Apesar da proposta ambiciosa, o cenário em Washington segue travado. Democratas e republicanos ainda não chegaram a um acordo nem sobre o orçamento atual, especialmente em torno das políticas de imigração. O impasse mantém incertezas sobre o futuro das contas públicas — e mostra que, antes de avançar para 2027, o governo ainda precisa resolver o presente.

Com informações do Metrópoles

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