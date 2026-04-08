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Narrador da Globo se afasta da Copa do Mundo para tratar doença

O problema foi identificado em exames de rotina e exige o início imediato de tratamento médico especializado

Por Redação ContilNet 08/04/2026
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Narrador da Globo se afasta da Copa do Mundo para tratar doença
Narrador Luís Roberto interrompe trabalho na Copa do Mundo para iniciar tratamento médico
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🛡️ Editorial
Fato Checado

A principal voz das transmissões esportivas da TV Globo na Copa do Mundo precisou silenciar temporariamente para cuidar da saúde. O narrador Luís Roberto foi diagnosticado com uma neoplasia na região cervical e, por recomendação médica, está oficialmente afastado da cobertura do mundial. A notícia impactou a escala da emissora, que já começou a reorganizar sua equipe de narradores.

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O diagnóstico ocorreu durante a realização de exames de rotina. Para garantir uma recuperação completa e segura, a equipe médica e o profissional decidiram pela pausa imediata nas atividades, permitindo que ele inicie os protocolos de tratamento.

Narrador da Globo se afasta da Copa do Mundo para tratar doença

Diagnóstico de neoplasia cervical afasta principal voz do esporte da Globo temporariamente/ Foto: Globo

Mudança na Escala

Com a ausência do narrador titular, a TV Globo precisou agir rápido para cobrir os jogos que estavam sob sua responsabilidade. Outros nomes do time de esportes da casa foram remanejados para assumir as transmissões, garantindo a continuidade da cobertura da Copa do Mundo sem prejuízos ao cronograma de exibição.

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Segundo informações divulgadas pelo portal GE, o tratamento já está em fase de definição. Luís Roberto deve permanecer afastado por tempo indeterminado, até que os especialistas deem sinal verde para o seu retorno às cabines de transmissão.

Carreira e Resiliência

Luís Roberto assumiu o posto de narrador principal da emissora após anos de destaque no rádio e na televisão, sendo uma figura querida pelo público brasileiro por seus bordões marcantes. Em nota, a emissora reforçou o apoio ao profissional, priorizando seu bem-estar e plena reabilitação antes de qualquer retorno profissional.

O afastamento gera uma onda de apoio nas redes sociais de colegas de profissão e fãs, que aguardam pela melhora do narrador e seu retorno às grandes coberturas esportivas.

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