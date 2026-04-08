Narrador da Globo se afasta da Copa do Mundo para tratar doença

O problema foi identificado em exames de rotina e exige o início imediato de tratamento médico especializado

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A principal voz das transmissões esportivas da TV Globo na Copa do Mundo precisou silenciar temporariamente para cuidar da saúde. O narrador Luís Roberto foi diagnosticado com uma neoplasia na região cervical e, por recomendação médica, está oficialmente afastado da cobertura do mundial. A notícia impactou a escala da emissora, que já começou a reorganizar sua equipe de narradores.

O diagnóstico ocorreu durante a realização de exames de rotina. Para garantir uma recuperação completa e segura, a equipe médica e o profissional decidiram pela pausa imediata nas atividades, permitindo que ele inicie os protocolos de tratamento.

Mudança na Escala

Com a ausência do narrador titular, a TV Globo precisou agir rápido para cobrir os jogos que estavam sob sua responsabilidade. Outros nomes do time de esportes da casa foram remanejados para assumir as transmissões, garantindo a continuidade da cobertura da Copa do Mundo sem prejuízos ao cronograma de exibição.

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Segundo informações divulgadas pelo portal GE, o tratamento já está em fase de definição. Luís Roberto deve permanecer afastado por tempo indeterminado, até que os especialistas deem sinal verde para o seu retorno às cabines de transmissão.

Carreira e Resiliência

Luís Roberto assumiu o posto de narrador principal da emissora após anos de destaque no rádio e na televisão, sendo uma figura querida pelo público brasileiro por seus bordões marcantes. Em nota, a emissora reforçou o apoio ao profissional, priorizando seu bem-estar e plena reabilitação antes de qualquer retorno profissional.

O afastamento gera uma onda de apoio nas redes sociais de colegas de profissão e fãs, que aguardam pela melhora do narrador e seu retorno às grandes coberturas esportivas.