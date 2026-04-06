NBA: Curry volta a jogar após mais de dois meses afastado por lesão

📸 Foto Destaque: Tom Pennington/Getty Images

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A espera do torcedor de São Francisco finalmente acabou. Após mais de 60 dias longe das quadras devido a uma lesão no joelho direito, Stephen Curry voltou a atuar na NBA na noite deste domingo (5/4). O “Brinquedo Assassino” não entrava em quadra desde o dia 30 de janeiro, e sua ausência foi sentida na tabela de classificação. Apesar do retorno triunfal individual, os Warriors foram superados pelo Houston Rockets em um duelo apertadíssimo, terminando em 117 x 116.

De acordo com o portal Metrópoles, Curry iniciou a partida no banco de reservas para preservar sua condição física, mas sua eficiência foi imediata. Em apenas 26 minutos de ação, o camisa 30 terminou como o cestinha da equipe, convertendo bolas cruciais e provando que o tempo parado não afetou sua pontaria característica.

Noite de recordes e emoção em família

Além do retorno técnico, a rodada da NBA deste domingo reservou um capítulo inédito na história da família Curry.

Irmãos Unidos: Pela primeira vez em suas trajetórias profissionais, Stephen e Seth Curry dividiram a quadra defendendo as mesmas cores. A sintonia entre os irmãos foi um dos pontos altos da transmissão.

Performance de Elite: Mesmo com restrição de minutos, os 29 pontos de Stephen reforçaram sua importância vital para as pretensões de pós-temporada do Golden State.

Próximo Desafio: Sem tempo para descanso, os Warriors voltam à quadra nesta terça-feira (7/4) para um clássico da Califórnia contra o Sacramento Kings.

Steph & Seth share the court 🥹 For the first time in their careers, Stephen Curry and Seth Curry are sharing the floor as teammates in the same regular season game! pic.twitter.com/VtNRumsEPe — NBA (@NBA) April 6, 2026

Situação na tabela: Golden State Warriors (Abril 2026)

Confira os números da equipe e o caminho até a pós-temporada:

Indicador de Campanha Status Atual na NBA Vitórias / Derrotas 36 – 42 Posição na Conferência Oeste 10º colocado Jogos Restantes (Regular) 04 partidas Destino Provável Play-in (Repescagem) Próximo Adversário Sacramento Kings (07/04)

A campanha irregular do Golden State, marcada por lesões de peças-chave, empurrou o time para a zona de repescagem. Segundo o levantamento do Metrópoles, a equipe agora foca em garantir o melhor chaveamento possível no Play-in para tentar uma vaga nos Playoffs. O retorno de Neymar aos gramados no Brasil e de Curry nas quadras americanas dominam as discussões esportivas da semana, mostrando que os grandes ídolos estão prontos para os momentos decisivos. Com o camisa 30 saudável, os Warriors deixam de ser meros figurantes e passam a ser uma ameaça real para qualquer adversário que cruzar seu caminho na busca pelo título da NBA em 2026.