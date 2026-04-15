NBA: Tiago Splitter, do Portland, é 1º técnico brasileiro nos playoffs

A simples presença do técnico brasileiro Tiago Splitter, de 41 anos, no comando do Portland Trail Blazers, da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, já era um fato histórico. Afinal, ele é o primeiro profissional do país a ocupar um cargo deste cacife. Na madrugada desta quarta-feira (15), o treinador catarinense adicionou mais um feito à carreira: conduziu o time Trail Blazers à vitória contra o Phoenix Suns por 114 a 110, na casa do adversário, garantindo vaga nos playoffs, o mata-mata do principal campeonato de clubes de basquete do mundo.

O duelo valia a sétima posição da Conferência Oeste e um encontro com o San Antonio Spurs na próxima fase – a equipe do Spurs terminou na vice-liderança da Conferência Oeste. A série melhor de sete jogos começa no próximo domingo (19), às 22h (horário de Brasília) de Brasília, na casa do Spurs, no Texas.

Notícias relacionadas:Tiago Splitter é o novo técnico do Portand Trail Blazers, time da NBA.Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique.Rádio Nacional transmite Fluminense e Independiente Rivadavia.”Não quero falar de mim mesmo, apenas do grupo. É a culminação de um ano difícil, mas eles são muito resilientes. Mostramos isso hoje no último quarto, acreditando em nós mesmos. Estou feliz por eles. Estar nos playoffs é um grande feito para esse grupo”, comemorou Splitter após a classificação.

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Na partida decisiva, o Blazers chegou a estar 11 pontos atrás no placar no último quarto, mas reagiu na hora mais importante e assegurou a vitória que colocou o time de volta nos playoffs após cinco anos. O ala israelense Deni Avidja foi o grande destaque da equipe, com 41 pontos.

Em outubro de 2025, Splitter estreou como técnico na NBA em um contexto delicado. O técnico do Portland Trail Blazers à época, Chauncey Billups, foi preso após investigação do FBI por envolvimento com um esquema de fraude de jogos de pôquer com participação da máfia. A equipe havia acabado de fazer a primeira partida na temporada 2025-2026. Um dia após assumir o comando do time, o brasileiro estreou com vitória sobre o Golden State Warriors, por 139 a 119.

Tiago Splitter tinha experiência como assistente técnico de outros dois times da NBA, o Brooklyn Nets e o Houston Rockets e, por uma temporada, comandou o Paris Basketball, da França, conquistando os títulos da Liga Francesa e da Copa da França. No Blazers, Splitter herdou um elenco recheado de jovens que nunca havia chegado aos playoffs, o ápice da competitividade da NBA.

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O duelo contra o Phoenix Suns foi válido pelo play-in, mini-torneio que define as duas últimas vagas de cada conferência nos playoffs, no caso a sétima e oitava vagas. Por ter terminado com a sétima melhor campanha da Conferência Oeste na temporada regular, o Suns teve a vantagem de realizar o jogo único em casa, diante do Blazers, que fechou a fase inicial em oitavo. O triunfo da equipe de Splitter a confirmou na sétima vaga, enquanto o Suns terá outra chance de conquistar um lugar nos playoffs, desta vez na oitava posição. Na sexta-feira (17), o time recebe o vencedor do duelo entre Los Angeles Clippers (nono colocado) e Golden State Warriors (décimo), que acontece hoje. A mesma configuração vale para a Conferência Leste.

🏆 PLAYOFF PICTURE 🏆

▪️ POR wins, secures West 7-seed

▪️ CHA wins, will play loser of ORL/PHI for East 8-seed

▪️ PHX loses, will play winner of GSW/LAC for West 8-seed

The NBA Playoffs presented by @Google begin April 18th! pic.twitter.com/u9P8BCF7LO

— NBA (@NBA) April 15, 2026

Curiosamente, o próximo adversário reserva um reencontro especial para Tiago Splitter. O San Antonio Spurs foi a equipe que o ex-pivô brasileiro defendeu por mais tempo na NBA. Em 2014, inclusive, ele se tornou o primeiro jogador do país a conquistar o título da liga dos Estados Unidos, na final contra o Miami Heat. Poucos anos depois, ele deixou as quadras e investiu na carreira de técnico.

Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Igor Santos – Repórter da EBC