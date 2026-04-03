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A noite que deveria ser de celebração pela assistência e vitória do Santos contra o Remo transformou-se em um pesadelo tático e de imagem para Neymar Jr. O camisa 10 santista recebeu o terceiro cartão amarelo após uma discussão acalorada e, na saída de campo, proferiu uma frase que incendiou as redes sociais: afirmou que o árbitro o puniu apenas por “estar de chico”.

O Peso da Suspensão

A advertência retira Neymar do duelo mais aguardado da próxima rodada, contra o Flamengo. O desfalque é visto como um “balde de água fria” por dois motivos:

Prejuízo ao Santos: O técnico Cuca já lamentou publicamente a ausência de sua principal estrela para o clássico.

Olhar de Ancelotti: O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estaria observando o desempenho de Neymar em jogos de alto nível. Com a suspensão, o atacante perde uma vitrine crucial para garantir sua vaga na Copa do Mundo 2026.

Com informações do Metrópoles.

Repercussão Negativa

A fala foi rapidamente classificada como misógina por torcedores e coletivos, que repudiaram o uso de uma condição biológica feminina como forma de insulto ou desqualificação profissional.

No Twitter (X), o termo “Acordou de chico” figurou entre os assuntos mais comentados, com fãs cobrando um posicionamento oficial do atleta e do clube.

Contagem Regressiva

Agora, restam apenas 12 jogos para Neymar provar a Ancelotti que possui não apenas a técnica, mas o equilíbrio emocional necessário para liderar o Brasil no próximo mundial. A pressão sobre o craque, que já era alta pelo desempenho técnico, agora dobra devido ao comportamento extracampo.