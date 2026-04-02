05/04/2026
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Nicolau destaca confiança em Mailza à frente do governo do Acre

Parlamentar destaca liderança e aposta em estabilidade administrativa

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Nicolau E Mailza
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, parabenizou a vice-governadora Mailza Assis, que assume oficialmente o governo do Estado a partir desta quinta-feira, 2, em razão do afastamento do governador Gladson Cameli, que deixa o cargo para concorrer ao Senado Federal.

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Nicolau destacou a trajetória de Mailza e manifestou confiança na sua capacidade de estar à frente do Executivo estadual, ressaltando que sua posse representa continuidade, responsabilidade e compromisso com o povo acreano.

“Mailza é uma mulher preparada, firme, sensata e que conhece a realidade do nosso estado. Tenho plena confiança de que fará um grande trabalho, dando continuidade a um projeto que vem dando certo e que tem ajudado o Acre a avançar em diversas áreas”, afirmou o presidente.

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O parlamentar também enfatizou o simbolismo da posse de Mailza Assis, destacando a força e a representatividade feminina no cenário político acreano.

“Ela representa muito bem a mulher acreana. Entra pra história ao retomar a liderança feminina no Poder Executivo. Sua chegada ao governo reforça a importância da participação feminina nos espaços de poder e decisão, inspirando tantas outras mulheres do nosso estado”, acrescentou.

Nicolau Júnior reafirmou ainda seu compromisso institucional e apoio à nova governadora neste novo momento.

“Conte com a Assembleia Legislativa. Seguiremos trabalhando com diálogo, responsabilidade e união, sempre pensando no melhor para o Acre e para a nossa população”, declarou.

Assessoria

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