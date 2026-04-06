06/04/2026
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No Acre, Giovanna Antonelli descobre a ‘baixaria’ e ‘quibe’: “Como faço dieta?”

Entre risadas e surpresa, ela provou a tradicional “baixaria” e o quibe de arroz, iguarias bastante populares no estado

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Antonelli
📸 Foto Destaque: Reprodução/Redes sociais
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

A atriz e empresária Giovanna Antonelli entrou no clima acreano logo ao chegar a Rio Branco, nesta segunda-feira (6), e compartilhou nas redes sociais sua experiência com pratos típicos da região. Entre risadas e surpresa, ela provou a tradicional “baixaria” e o quibe de arroz, iguarias bastante populares no estado.

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No vídeo, Antonelli descreve o momento com entusiasmo: “vocês sabem que eu amo rodar pelo Brasil e aprender tudo. Hoje a gente está aqui no Acre e eu acabei… já já vou provar isso aqui, se chama baixaria. Gente, vai ser uma baixaria de gostoso mesmo, fazer o quê? É uma baixaria que é cuscuz, carne moída, ovos mexidos, cheiro verde e tomate, mistura tudo. Que delícia!”.

VEJA MAIS: Atriz Giovanna Antonelli traz palestra sobre empreendedorismo para mulheres no Acre

Ela também comentou sobre outros itens da mesa: “isso aqui é macaxeira, né? Esse é nosso quibinho típico de macaxeira… quibe de arroz frito. Meu Deus! E esse doce de leite? E esse é açaí… mas como eu faço dieta, Brasil?”.

O que é a “baixaria”?

Apesar do nome curioso, a “baixaria” é um dos pratos mais tradicionais do Acre, especialmente em Rio Branco. Bastante consumida no café da manhã, a receita mistura cuscuz de milho com carne moída bem temperada, ovos mexidos, cheiro-verde e, em algumas versões, tomate. É conhecida por ser uma refeição reforçada e muito saborosa, popular entre trabalhadores que buscam energia logo cedo.

E o quibe de arroz?

Outro destaque citado pela atriz foi o quibe de arroz, uma adaptação regional do quibe tradicional. No Acre, ele é preparado com arroz cozido, temperos e, muitas vezes, recheios variados, sendo depois frito. Há ainda versões feitas com macaxeira, como a que também apareceu no vídeo. O resultado é um salgado crocante por fora e macio por dentro, bastante comum em lanchonetes e padarias locais.

Agenda no Acre

A visita de Giovanna Antonelli à capital acreana tem como foco o empreendedorismo. Ela participa, na tarde desta segunda-feira, da palestra “Discurso do Óbvio”, realizada no Teatro da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco.

O encontro ocorre das 14h às 18h e tem como objetivo incentivar o empreendedorismo feminino, abordando temas como negócios, propósito e atitudes práticas para alcançar resultados.

Entre uma agenda e outra, a atriz mostrou que também aproveitou para mergulhar na cultura local, começando pela culinária, que, ao que tudo indica, deixou uma impressão marcante.

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