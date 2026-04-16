16/04/2026
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No Acre, polícia prende 6 em caso de homem executado por falsos policiais

Michael possuía histórico de ligação com uma facção criminosa e, no passado, teria participado de ataques contra uma das lideranças do grupo rival

Por Redação ContilNet 16/04/2026
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No Acre, polícia prende 6 em caso de homem executado por falsos policiais
Caso aconteceu em Assis Brasil/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Assis Brasil, concluiu as investigações sobre o assassinato de Michael John Damascena de Almeida, de 33 anos, conhecido como “Baiano”, morto a tiros em outubro de 2025 no município acreano de Assis Brasil, na região de fronteira.

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Segundo a apuração policial, o crime foi motivado por uma disputa entre organizações criminosas rivais e teria sido executado como forma de “acerto de contas”.

De acordo com o inquérito, Michael possuía histórico de ligação com uma facção criminosa e, no passado, teria participado de ataques contra uma das lideranças do grupo rival. Essa ação anterior, conforme a Polícia Civil, o colocou como alvo da organização adversária, que planejou sua execução.

Crime foi cometido por grupo encapuzado

Na época do homicídio, testemunhas relataram à Polícia Militar que cinco homens encapuzados invadiram a residência onde a vítima estava, no bairro Bela Vista, e se apresentaram falsamente como policiais antes de efetuarem diversos disparos.

Michael morreu ainda no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para os procedimentos periciais e posterior liberação à família.

As investigações também apontaram que a vítima possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Itaberaba, na Bahia, por homicídio qualificado.

Logo após o crime, equipes da Polícia Civil iniciaram monitoramento dos suspeitos e trabalho de inteligência para individualizar a atuação de cada participante. Segundo a corporação, foram reunidas provas consideradas robustas sobre autoria e materialidade.

Com base no conjunto probatório, a polícia representou pela prisão preventiva dos investigados, pedido que foi aceito pela Vara Criminal local, sob justificativa da gravidade do caso e da periculosidade dos envolvidos.

Ao todo, oito pessoas foram apontadas como participantes diretos no homicídio.

Seis presos e dois foragidos

Em operação coordenada, seis suspeitos já foram capturados em diferentes cidades do Acre. Três prisões ocorreram em Assis Brasil, duas em Rio Branco e uma em Epitaciolândia.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para localizar os outros dois investigados, que seguem foragidos.

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