No Juruá, Bocalom defende produção rural e geração de renda

O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou ações voltadas ao fortalecimento da produção rural durante visita à região do Juruá. Em publicação nas redes sociais, ele ressaltou iniciativas que, segundo ele, buscam ampliar o apoio a pequenos produtores e incentivar o desenvolvimento do campo.

No registro, feito em meio a uma plantação, Bocalom aparece acompanhado de trabalhadores rurais e menciona a importância da agricultura para a economia local. Ele afirmou que o crescimento da produção está diretamente ligado ao suporte oferecido aos produtores, com ações que incluem fornecimento de insumos e assistência técnica.

De acordo com o ex-prefeito, iniciativas como a entrega de adubo, calcário e serviços de gradeamento, além da distribuição de mudas e melhorias em ramais, são fundamentais para garantir melhores condições de trabalho no campo e aumentar a produtividade.

Ainda na publicação, Bocalom citou o projeto “Produzir para Empregar”, que tem como objetivo estimular a geração de renda a partir da atividade rural. A proposta, segundo ele, é fortalecer a base produtiva e criar oportunidades para famílias que dependem da agricultura.

LEIA TAMBÉM:

Outro ponto destacado foi o apoio logístico aos produtores. Ele afirmou que ações como o transporte gratuito para o escoamento da produção ajudam a reduzir custos e facilitam o acesso ao mercado.

Durante a visita, também foi mencionada a distribuição de cerca de 10 toneladas de sementes de arroz, com a expectativa de impulsionar um novo ciclo produtivo. A iniciativa, segundo ele, deve contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e ampliar a oferta de alimentos produzidos localmente.

Bocalom também citou projetos ligados à agroindústria, como o Polo Agroindustrial da Agricultura Familiar e Segurança Alimentar. A proposta é incentivar a produção e o processamento de alimentos como arroz, feijão e derivados de milho, fortalecendo a cadeia produtiva.

Segundo ele, o objetivo é reduzir a dependência de produtos vindos de outras regiões e manter a circulação de recursos na economia local, beneficiando produtores e consumidores.

Além disso, o ex-prefeito destacou iniciativas voltadas à segurança alimentar, como projetos de produção de leite de soja, com foco em ampliar o acesso a alimentos e valorizar o pequeno produtor.

Na avaliação de Bocalom, o conjunto de ações representa um avanço na política agrícola e demonstra o potencial produtivo do Acre, especialmente em regiões como o Juruá, onde a atividade rural tem papel fundamental na economia.

A publicação também reforça o discurso de valorização do campo como motor de desenvolvimento econômico. Para ele, investir na produção rural é essencial para gerar emprego, renda e fortalecer a economia local.