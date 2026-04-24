24/04/2026
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NOTA DE RETRATAÇÃO PÚBLICA

Por Assessoria 24/04/2026 às 15:05 Atualizado: há 39 minutos
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NOTA DE RETRATAÇÃO PÚBLICA

Eu, ISABELLE SARMENTO LIMA DE SOUZA venho a público me retratar formalmente acerca das declarações proferidas a respeito de Bárbara Letícia Oliveira.

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Reconheço que as acusações realizadas sobre sua conduta e índole são falsas e carecem de qualquer fundamento fático. Admito ter agido de forma irresponsável ao divulgar informações inverídicas, as quais causaram prejuízos à sua imagem, honra e reputação.

Apresento minhas sinceras desculpas pelos danos causados e esclareço que Bárbara Letícia jamais praticou qualquer ato ilícito ou inadequado. Assumo total responsabilidade pelo ocorrido e comprometo-me a não repetir tal atitude, bem como a retificar as informações perante todos a quem as tenha repassado.

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