NOTA DE RETRATAÇÃO PÚBLICA

Eu, ISABELLE SARMENTO LIMA DE SOUZA venho a público me retratar formalmente acerca das declarações proferidas a respeito de Bárbara Letícia Oliveira.

Reconheço que as acusações realizadas sobre sua conduta e índole são falsas e carecem de qualquer fundamento fático. Admito ter agido de forma irresponsável ao divulgar informações inverídicas, as quais causaram prejuízos à sua imagem, honra e reputação.

Apresento minhas sinceras desculpas pelos danos causados e esclareço que Bárbara Letícia jamais praticou qualquer ato ilícito ou inadequado. Assumo total responsabilidade pelo ocorrido e comprometo-me a não repetir tal atitude, bem como a retificar as informações perante todos a quem as tenha repassado.