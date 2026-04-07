Nota Premiada: novo sorteio acontece nesta quarta; prêmios chegam a R$ 20 mil

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A expectativa entre milhares de contribuintes acreanos ganha força nesta quarta-feira (8), com a realização de mais um sorteio do programa Nota Premiada Acreana. A iniciativa, coordenada pelo Governo do Acre por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), busca fortalecer a cidadania fiscal e apoiar diretamente entidades sociais que atuam em diversas frentes no estado.

Nesta edição, o sorteio é referente às notas fiscais emitidas pelos consumidores durante o mês de março. Os participantes concorrem a prêmios expressivos que variam entre R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. A transmissão do evento será feita ao vivo pelas redes sociais oficiais do governo e da Sefaz (Instagram), contando com o suporte logístico do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran).

Abrangência Estadual

Um dos diferenciais do programa é a sua estrutura regionalizada, garantindo que o benefício chegue a todos os cantos do estado. Ao todo, são realizados 15 sorteios mensais, sendo três para cada uma das cinco regionais: Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá. Essa divisão assegura que contribuintes do interior tenham chances reais de premiação em igualdade com a capital.

Como Participar

Para quem ainda não faz parte da iniciativa, o processo de adesão é simples e gratuito. Basta realizar um cadastro único no portal oficial (notapremiadaacreana.ac.gov.br). No ato do registro, o cidadão escolhe uma entidade social para apoiar.

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A partir daí, em toda compra realizada, basta solicitar a inclusão do número do CPF na nota fiscal. Além de concorrer aos valores mensais, os inscritos também participam automaticamente do grande sorteio anual, que oferece um prêmio de R$ 70 mil.

O Nota Premiada Acreana vai além da premiação em dinheiro; o programa é uma ferramenta estratégica para estimular a regularização cadastral das empresas e garantir que o imposto retorne à sociedade por meio de investimentos públicos e suporte às instituições beneficentes.