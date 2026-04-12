Série de sucesso da HBO retorna às 20 horas com promessa de resolver dilemas deixados no final do ciclo anterior

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A espera acabou para os fãs de uma das séries mais polêmicas e visualmente marcantes da atualidade. A nova temporada de Euphoria estreia daqui a pouco, às 20 horas (horário local), trazendo de volta o universo cru e intenso de Rue e seus colegas da escola East Highland.

A série continua a ser um retrato visceral da juventude contemporânea, mergulhando em temas como vício, traumas familiares e a busca desesperada por pertencimento. Com atuações premiadas e uma estética única, a produção se consolidou como um fenômeno cultural que não tem medo de chocar para gerar reflexão.

O que relembrar para assistir à nova temporada

Para quem vai acompanhar o lançamento desta noite, é fundamental ter em mente os eventos bombásticos que encerraram a última fase da trama:

O Vício de Rue: Rue voltou a usar drogas pesadas, perdendo novamente o controle de sua vida e desgastando sua relação com Jules através de mentiras sistemáticas e recaídas.

O Caos no Grupo de Amigas: A amizade entre Maddy e Cassie foi completamente destruída após a descoberta de que Cassie mantinha um caso secreto com Nate Jacobs.

A Peça de Lexi: Lexi colocou a vida íntima de todos os seus amigos no palco, o que gerou conflitos profundos e exposições dolorosas dentro do grupo.

A Ruptura dos Jacobs: Nate denunciou os crimes de seu pai, Cal, rompendo de vez com o patriarca após anos de uma relação abusiva e tóxica.

Tragédia com Fezco e Ashtray: No evento mais chocante, Ashtray morreu durante um tiroteio com a polícia dentro de casa, enquanto Fezco foi baleado e levado sob custódia, deixando seu destino incerto.

Com esses fios soltos, a nova temporada promete explorar as consequências emocionais das perdas e as tentativas de redenção de personagens que parecem estar sempre no limite.

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