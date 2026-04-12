12/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Nova temporada de Euphoria estreia hoje com dramas intensos; saiba mais

Série de sucesso da HBO retorna às 20 horas com promessa de resolver dilemas deixados no final do ciclo anterior

Por Fhagner Soares, ContilNet 12/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Nova temporada de Euphoria estreia hoje com dramas intensos; saiba mais
Nova temporada de Euphoria estreia às 20 horas com grandes expectativas dos fãs/ Foto: Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

A espera acabou para os fãs de uma das séries mais polêmicas e visualmente marcantes da atualidade. A nova temporada de Euphoria estreia daqui a pouco, às 20 horas (horário local), trazendo de volta o universo cru e intenso de Rue e seus colegas da escola East Highland.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A série continua a ser um retrato visceral da juventude contemporânea, mergulhando em temas como vício, traumas familiares e a busca desesperada por pertencimento. Com atuações premiadas e uma estética única, a produção se consolidou como um fenômeno cultural que não tem medo de chocar para gerar reflexão.

EUPHORIA Special Episode IMAGES E1731677144306

Personagem Rue, interpretada por Zendaya, enfrenta novos desafios contra a dependência/ Foto: Reprodução

O que relembrar para assistir à nova temporada

Para quem vai acompanhar o lançamento desta noite, é fundamental ter em mente os eventos bombásticos que encerraram a última fase da trama:

1310444

Consequências da morte de Ashtray e prisão de Fezco devem ser abordadas nos novos episódios/ Foto: Reprodução

  • O Vício de Rue: Rue voltou a usar drogas pesadas, perdendo novamente o controle de sua vida e desgastando sua relação com Jules através de mentiras sistemáticas e recaídas.

  • O Caos no Grupo de Amigas: A amizade entre Maddy e Cassie foi completamente destruída após a descoberta de que Cassie mantinha um caso secreto com Nate Jacobs.

  • A Peça de Lexi: Lexi colocou a vida íntima de todos os seus amigos no palco, o que gerou conflitos profundos e exposições dolorosas dentro do grupo.

  • A Ruptura dos Jacobs: Nate denunciou os crimes de seu pai, Cal, rompendo de vez com o patriarca após anos de uma relação abusiva e tóxica.

  • Tragédia com Fezco e Ashtray: No evento mais chocante, Ashtray morreu durante um tiroteio com a polícia dentro de casa, enquanto Fezco foi baleado e levado sob custódia, deixando seu destino incerto.

Com esses fios soltos, a nova temporada promete explorar as consequências emocionais das perdas e as tentativas de redenção de personagens que parecem estar sempre no limite.

LEIA TAMBÉM: 

Centro de Sena Madureira sofre com lixo, buracos e urubus

Onça-pintada nascida no BioParque Vale Amazônia ganha o nome de Xingu

Bombeiros encontram corpo de desaparecida após chuva

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.