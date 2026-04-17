Novak djokovic confirma ausência no torneio de madri

Os fãs de tênis terão que esperar um pouco mais para ver o “Big Title” em ação no saibro espanhol. Nesta sexta-feira (17/04), Novak Djokovic anunciou oficialmente sua retirada do Masters 1000 de Madri 2026. O atual número 4 do ranking da ATP segue em processo de recuperação e optou por não arriscar sua condição física antes dos grandes compromissos de maio.

O Motivo da Ausência

O sérvio de 38 anos vem enfrentando uma temporada marcada por desafios físicos:

Lesão no Ombro: Djokovic citou dores persistentes no ombro direito como a razão principal para a desistência. Ele não entra em quadra desde a derrota para Jack Draper nas oitavas de Indian Wells, em março.

Recuperação Focada: “Sigo em recuperação com o objetivo de voltar em breve”, declarou o tricampeão de Madri. A expectativa é que ele retorne em Roma, visando a preparação final para Roland Garros.

Com informações do Metrópoles.

Impacto para o Brasil: João Fonseca Beneficiado

A saída de Nole gerou uma mudança importante na lista de entradas do torneio, trazendo ótimas notícias para o tênis brasileiro:

Cabeça de Chave: Com a vaga aberta, o jovem João Fonseca (atual nº 35) herdou o status de cabeça de chave em Madri.

Vantagem Estratégica: Agora, Fonseca entra diretamente na segunda rodada e evita enfrentar os principais nomes do ranking (Top 32) logo no início da competição.

Outras Baixas e Dúvidas

O torneio na Caja Mágica também monitora a situação de Carlos Alcaraz, que desistiu de Barcelona por dores no pulso, e Jannik Sinner, que domina a temporada, mas sinalizou cansaço físico. A competição em Madri ocorre de 20 de abril a 3 de maio e promete ser uma das mais abertas dos últimos anos.