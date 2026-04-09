Novo chefe da Polícia Civil promete combate duro ao crime organizado e à corrupção

"A sociedade acreana pode contar que terá uma dedicação imensa em prol da segurança pública do estado do Acre", acrescentou

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O mais novo diretor-geral da Polícia Civil é o delegado Pedro Buzolin, nomeado na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (8).

O gestor concedeu entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta quinta-feira, e falou sobre a sensação de ter recebido o convite por parte da governadora.

“É uma satisfação muito grande assumir a Polícia Civil, o cargo mais alto da instituição. Eu ingressei na Polícia Civil em 2010 e este, com certeza, é o ápice da carreira. Estou muito feliz com esse compromisso, um compromisso que assumo perante a população do estado do Acre de dirigir bem a Polícia Civil, visando ao combate aos crimes que tanto afligem a nossa sociedade”, destacou.

“Então, a sociedade acreana pode contar que terá uma dedicação imensa em prol da segurança pública do estado do Acre”, acrescentou.

Buzolin tem quase duas décadas de atuação na Polícia Civil do Estado do Acre, com uma trajetória marcada pelo enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Além da atuação operacional, também se destacou na gestão institucional, tendo ocupado funções estratégicas na Polícia Civil, exercendo os cargos de diretor de Inteligência e diretor de Polícia da Capital e do Interior, onde contribuiu para o planejamento de ações e o aprimoramento das atividades investigativas.

Combate ao crime

Questionado sobre o combate às facções criminosas, que é um dos principais gargalos da Segurança Pública no Acre, o delegado disse que tem experiência na área e que deve atuar em conjunto com as outras forças para fortalecer o Estado.

“Sim, este é um ponto em que tenho bastante experiência. Já estive à frente da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) e do Departamento de Inteligência. Vamos buscar, de forma coordenada com as outras instituições — tanto com a Polícia Militar quanto com o Ministério Público —, a união de informações para combater essas organizações criminosas de forma bem efetiva”, pontuou.

Por fim, Pedro disse que outro ponto que deve ganhar força em sua gestão é o combate à corrupção.

“Nós ainda estamos montando a nossa equipe. É uma delegacia [de combate à corrupção] que, com certeza, terá um olhar todo especial; uma área muito sensível que realizará um trabalho com toda a seriedade, visando ao combate a esse crime”, concluiu.